CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из-за рубежа

Сервис CDEK.Shopping запустил новый проект по доставке автомобилей в Россию из зарубежных стран, в том числе Китая, Кореи и ЕС. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

В CDEK отметили, что сейчас на сайте представлено около 180 моделей автомобилей. При этом возможен и индивидуальный подбор и выкуп машины у официальных дилеров за рубежом.

«Весь цикл услуги компания выполняет «под ключ», включая таможенное оформление и передачу пакета документов. Сроки доставки автомобиля с момента оформления заказа до получения будут составлять в среднем 45-60 дней. В случае индивидуального заказа подождать нужно будет немного дольше», — пояснили в пресс-службе.

Руководитель проекта CDEK.Shopping Auto Александр Кривомаз отметил, что сейчас покупателям предложены машины марок BMW, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia. Также сервис планирует запустить раздел с автозапчастями.

На сайте отмечается, что агентский договор со CDEK.Shopping Auto, который покупатель лично подписывает в офисе, будет отражать «все условия сделки и обязательства сторон».

«После получения оплаты мы начнем поиск контрагентов по вашему поручению — предоставим вам на выбор варианты продавцов и исполнителей услуг, которые будут заниматься доставкой автомобиля и таможенным оформлением», — отметили в компании.

Забрать автомобиль можно будет после подписания акта приема-передачи.

Согласно исследованию экспертов «Авито авто», более половины опрошенных россиян (58%) не против приобретения автомобиля за границей. По мнению респондентов, хорошее техническое состояние автомобиля – главное преимущество ввезенных из-за рубежа машин. Среди недостатков такой схемы участники исследования назвали: проблемы с оформлением документов, высокий акцизный сбор, риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено, и долгий период ожидания.