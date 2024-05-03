Авторынок России резко вырос, но рост замедляется

Минпромторг заявил о почти двукратном росте продаж легковых машин. С января по апрель нынешнего года в России реализовали 552,7 тысячи новых автомобилей, подсчитали в министерстве, опираясь на данные АО «ППК» о регистрациях. Это на 71 процент больше, чем за тот же период 2023 года. Рост только в легковом сегменте еще заметнее: продажи подскочили на 84 процента, до 465 тысяч единиц. При этом в апреле он замедлился — реализовано 147 663 легковых автомобиля, что на семь процентов ниже мартовского показателя.

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За прошедшие четыре месяца 2024 года в России было продано 40,4 тысячи легких коммерческих машин — в полтора раза больше, чем год назад.

В сегменте автобусов объем продаж вырос на 26 процентов, до 7,7 тысячи штук. Грузовики показали минимальный рост: было реализовано 39,6 тысячи штук, что всего на шесть процентов больше в годичном сравнении.

Семимильными шагами продолжает увеличиваться рынок электромобилей, прибавивший 232 процента. Однако их доля в общем зачете все еще невелика: с января по апрель россияне купили только 8,7 тысячи таких машин. Из них в России собраны 17 процентов, хотя в прошлом году было 23 процента.

Лидеры спроса на авторынке — отечественная Lada Granta. За ней следует флагманская Vesta, а третье место досталось кроссоверу Haval Jolion. Четвертую и пятую строчки занимают Lada Niva и Geely Monjaro.