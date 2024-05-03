Geely Monjaro и Haval Jolion стали самыми популярными кроссоверами из КНР в РФ

В первом квартале 2024 года чуть больше половины жителей России (51%) сделали выбор в пользу китайских SUV с пробегом. Эксперты "СберАвто" посчитали, что самыми популярными марками стали Geely (28% от всех покупок китайских кроссоверов на платформе), Chery (18%), Changan (13%), Haval (12%) и Lifan (6%).

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В топ-5 по востребованности у покупателей вошли такие автомобили, как Geely Monjaro, Haval Jolion, LiXiang L7, Changan Uni-K и Chery Tiggo 4.

Среди автомобилей с пробегом (медианный чек на одну покупку составил 1,9 млн рублей) лидером стала марка Geely - доля продаж составила 15%. Самая популярная модель - Coolray.

На втором месте Chery (13%): модели Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro. На третьем - Lifan (5%) - кроссовер X60.

Из всех автомобилей с пробегом самыми популярными среди "трехлеток" оказались Geely Coolray и Atlas, а также Chery Tiggo 8. Среди пятилетних китайских кроссоверов самый большой спрос был на Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Atlas.

Самые популярные десятилетние автомобили - Geely Emgrand и Geely Emgrand X7.

Из новых авто на первое место попал бренд Geely (12%) - модели Coolray и Monjaro. Следом идет Changan (10%) с новыми моделями Uni-K и Alsvin. На третьем месте среди новых кроссоверов - Haval (7%), модель Jolion. Медианная стоимость нового китайского кроссовера составила 2,6 млн рублей.

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