Представлены новые версии Foton Toano и Tunland G7

Компания «МБ Рус» в ходе выставки «Нефтегаз – 2024» представила проекты по переоборудованию фургона Foton Toano в грузопассажирской версии и пикапа Tunland. Об этом сообщает издание «5 колесо».

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Foton Toano является грузопассажирским фургоном с возможностью перевозки людей и грузов. Он получил турбодизель ISF Cummins CRDi (Евро-5) объемом 2,8 л и мощностью 149,5 л.с. Согласно данным издания, двигатель сочетается с 6-ступенчатой коробкой передач Getrag MT82. В грузовом отсеке установили фанерные отделки стен. Грузопассажирскую версию оценили в 4 664 400 рублей.

Foton Tunland G7 - переоборудованная версия пикапа. Модель получила двухлитровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. со 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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