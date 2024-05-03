В России замечен китайский Dayun Yuehu, который стоит как Lada Granta

В Москве замечен китайских электрокар дешевле 1 миллиона рублей. На фотографиях, которые публикует Quto.ru, запечатлена модель Dayun Yuehu — это 3,6-метровый хэтчбек «на батарейках», который в родном Китае стоит 70 тысяч юаней, что эквивалентно 900 тысячам рублей. Для сравнения, в России за эти деньги можно купить топовую Lada Granta Cross. Судя по снимкам, у Yuehu отсутствуют регистрационные номера, и неизвестно, как он оказался в Москве. При этом ранее Dayun собиралась наладить поставки своих машин на российский рынок, но этого до сих пор не произошло.

Еще летом прошлого года было объявлено, что в России может появиться автомобильная марка Dayun, прежде на нашем рынке не представленная. Компания намеревалась запустить в стране продажи минивэнов Dayun Yuanzhi M1 и городского хэтчбека Yuehu — того самого, который сфотографировали на днях в Москве. Тогда же сообщалось, что дистрибьютор якобы найден, и Dayun уже занимается сертификацией моделей, необходимой для официальных поставок и продаж. Вероятно, Quto.ru сфотографировал один из образцов, ввезенных для испытаний.

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Ожидалось, что Yuehu привезут в Россию с форсированным мотором и батареей увеличенной емкости — 60 киловатт-часов. В Китае же сити-кар оснащается 48-сильным двигателем и вдвое меньшим аккумулятором, так что запас хода составляет скромные 330 километров по циклу CLTC.

Минивэн Yuanzhi M1, который также пообещали россиянам, представлял больший интерес. Это 4,85-метровый однообъемник с тремя рядами сидений, который на одном заряде батареи проезжает до 550 километров, а в движение его приводит 187-сильный электромотор. В Китае он стоит от 178 тысяч юаней (2,3 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).