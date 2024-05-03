Ferrari представила новый флагманский суперкар 12Cilindri

Компания Ferrari презентовала новый суперкар под названием 12Cilindri, который пришел на смену модели 812 Superfast. Как сообщает пресс-служба производителя, автомобиль будут производить в двух типах кузова — купе и родстер.

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Суперкар оснащен доработанным безнаддувным двигателем V12 мощностью 830 л.с., который работает в паре с восьмидиапазонной коробкой передач с двойным сцеплением и задним приводом. Новинка способна разгоняться свыше 340 км/ч и набирать первые 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а вторые — за 7,9 секунды.

Основой для суперкара стало алюминиевое шасси. Кроме обновленного комплекса систем стабилизации водителю помогает ряд других функций, в том числе управляемые задние колеса и возможность настраивать угол скольжения при прохождении поворота.

Дизайн передней части 12Cilindri отсылает к легендарной модели 365 GTB/4 Daytona 1960-х годов выпуска. Сзади установлены активные аэродинамические элементы — они раскрываются на скорости от 60 до 300 км/ч и обеспечивают максимальную прижимную силу авто. В салоне есть три дисплея, беспроводная зарядка и аудиосистема с 15 динамиками.

Стоимость купе Ferrari 12Cilindri начинается от 365 тысяч евро (более 36,5 млн рублей). За родстер придется отдать ощутимо больше — не менее 435 тысяч евро (более 43,5 млн рублей).