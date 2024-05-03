Появилось первое изображение спортивного Skoda Enyaq RS Race

Спортивный Skoda Enyaq RS Race: первое изображение
Skoda показала, каким будет гоночный электрокросс Enyaq RS Race. Марка продолжает работать над адаптацией «зеленых» технологий для высокопроизводительных машин. Спустя почти три года со дня премьеры раллийного электрокара RE-X1 Kreisel на базе Fabia Rally2 evo чехи готовятся представить более динамичный и агрессивный Enyaq RS с приставкой Race. Ему суждено «поднять ДНК автоспорта Skoda на новый уровень», отмечает пресс-служба.
Enyaq RS Race получил агрессивную внешность с «сильной гоночной ДНК», благодаря чему выглядит быстрым даже на бумаге, заявил главный дизайнер Skoda Даниэль Петр. Его намеренно сделали похожим на раллийный хэтчбек Fabia RS Rally2, в основу которого легла серийная Fabia четвертого поколения.
RS Race же создан на базе полноприводного Skoda Enyaq Coupé RS. Он шире и ниже оригинала, за счет чего управляется стабильнее, а венчающее корму массивное антикрыло генерирует дополнительную прижимную силу.
О силовой установке Skoda пока не говорит, но обещано улучшение динамических характеристик по сравнению с обычным кроссовером. Enyaq, включая его драйверскую RS-версию, обновился в октябре прошлого года, получив прибавку к мощности.
Его «техника» теперь соответствует Audi Q4 55 e-tron quattro: два мотора выдают 340 сил вместо прежних 299, разгоняя кроссовер с места до 100 километров в час за 5,5 секунды. Максимальная скорость осталась без изменений — 180 километров в час.