СМИ: в Россию привезут машины с Пекинского автосалона

В Россию будут привезены автомобили, представленные на Пекинском автосалоне. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечается, речь идет как минимум о девяти новых моделях. Также дилеры готовятся к организации параллельных поставок наиболее популярных у россиян автомобилей.

По словам экспертов, китайская сторона представила на автосалоне модели с электрическими и гибридными двигателями, при этом компании из Европы и Кореи показали модели с обычными двигателями внутреннего сгорания.

Собеседники рассказали, что на российском рынке в скором времени появятся новые машины брендов Haval, Chery и Changan. Эти фирмы представили новинки на выставке. В страну ввезут автомобили с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками, указывают специалисты.

Ранее сообщалось, что сервис CDEK.Shopping запустил новый проект по доставке автомобилей в Россию из зарубежных стран, в том числе из Китая, Кореи и Евросоюза.