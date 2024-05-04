В США построят 2400-сильный Ford GT с максимальной скоростью 500 км/ч

Американская компания Lynx Motors приобрела швейцарскую фирму Matech Concepts и представила два своих проекта. Это электромобили DMC-EV и GT1e с внешностью DeLorean DMC-12 и Ford GT соответственно, причём последний получит беспрецедентные характеристики.

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Lynx GT1e создан на базе принадлежавших Matech шасси Ford GT 2005 года. Электромобиль будет оснащаться четырьмя 600-сильными электромоторами, а суммарная мощность силовой которых составит 2400 лошадиных сил. Предполагается, что до 60 миль в час (97 км/ч) GT1e будет разгоняться за полторы секунды, а максимальная электромобиля превысит 500 км/ч. В Lynx Motors заявляют, что таких электромобилей будет построено 28 штук.

Lynx DMC-EV, который получит внешность DeLorean DMC-12, выпускавшегося в начале 1980-х, тоже получит четыре электромотора, однако их мощность, вероятно, будет ниже. Так, в Lynx заявляют, что DMC-EV будет достигать 60 миль в час (97 км/ч) только за четыре секунды.

Отметим, что в данный момент разрабатываются ещё два электрических DeLorean. Так, DeLorean Next Generation Motors, исполнительный директор которого — Кэтрин ДеЛореан, дочь создателя марки Джона ДеЛореана, создаёт DeLorean JZD на базе Chevrolet Corvette. Кроме того, выкупленная Стивеном Винном DeLorean Motor Company занимается футуристичным проектом DeLorean Alpha5. Концепт Alpha5 был представлен ещё в 2022 году, а в 2024-м планировалось запустить серийное производство электромобиля.