Таксистам в России разрешили блокировать проблемных пассажиров

Российские таксисты теперь могут блокировать неприятных пассажиров. Такая возможность появилась только у водителей, работающих с агрегатором «Яндекс.Go», и пока только в одном городе — Екатеринбурге. Как пишет E1, они смогут банить непонравившихся пассажиров, после чего алгоритм навсегда скроет приходящие от них заказы. Причин для блокировки несколько — от проблем с оплатой до отказа пристегиваться.

© Motor.ru

Раньше таксисты могли только жаловаться на пассажиров через службу поддержки, которая обещала присмотреться к клиенту. Как разрешались такие ситуации, водителям не сообщали. Новой функцией они довольны: по их словам, есть «хамы и истерички», которых действительно хочется забанить навсегда.

Можно заблокировать конфликтных пассажиров, курящих и пачкающих салон, а также забывших указать детское кресло. Также в перманентный бан можно отправить за проблемы с оплатой, отказ пристегнуться, неверно указанный адрес и по другой причине — ее нужно написать самостоятельно.

Будет ли функция распространена на другие города, пока неясно, но она рифмуется со стремлением «Яндекса» мягко воспитывать пассажиров. Впрочем, и водителей просят не пользоваться ей слишком часто, чтобы не потерять много заказов.

В апреле ЦБ заявил, что поддерживает идею краткосрочной автостраховки ОСГОП для таксистов, которые нередко отказываются от полиса из-за дороговизны. Страховщики же обосновывают цены высокой аварийностью такси.