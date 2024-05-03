"Шпионы" рассекретили обновленный Geely Atlas

Geely Atlas нового поколения (в Китае - Boyue L) был представлен летом 2022 года. Видимо, пришло время для обновления: в одном из дилерских центров в Китае была сфотографирована модернизированная версия кроссовера.

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Внешне автомобиль не получил никаких нововведений, однако для базовой версии теперь доступен двухцветный окрас кузова и упрощённый декор лицевой части.

В салоне изменений коснулись вертикального экрана мультимедиа, который лишился контакта с тоннелем, чем был усилен "парящий" эффект. Также автомобиль лишился подстаканников, на месте которых "зашторенная ниша", сверху ней - ряд физических кнопок, их назначение пока неизвестно. Подлокотник теперь раскрывается, как книжка, новое оформление у дверей.

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Обновлённый Geely Atlas 2024 модельного года будет продаваться в пяти комплектациях, пишет сайт "Китайские автомобили", опубликовавший фото. В базовой комплектации автомобиль оснащён цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, панорамной крышей с люком, мультимедиа с экраном 13," дюйма, креслом водителя с электрорегулировкой, системой кругового обзора с функцией "прозрачный капот".

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Базовым для "Джили" "Атлас" является 181-сильный турбомотор 1.5 литра (290 Нм), для более дорогих версий заявлен двухлитровый двигатель (218 л.с., 325 Нм). Трансмиссия без альтернатив - 7-ступенчатый робот DCT. Привод - передний.

Цены на новинку не объявлены, дореформенная версия стоит 126-171 тысячу юаней.

В России старт продаж нового поколения Geely Atlas состоялся в начале 2024 года. Купить кроссовер можно с двухлитровым мотором (200 л.с.), на роботе и передним приводом, цены - от 3 195 000 до 3 495 000 рублей.