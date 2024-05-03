СМИ: бывший завод «Хендэ Мотор» в Петербурге нарастил производство Solaris

Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что на «Автомобильном заводе АГР» (бывший «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») в Санкт-Петербурге заморозили выпуск модели Creta и нарастили производство Solaris. На предприятии отказались прокомментировать эту информацию для «Коммерсанта».

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По данным «Русского автомобиля», производство Solaris на заводе в Петербурге достигло 142 автомобилей за смену и «вошло в устойчивый ритм». Как утверждает Telegram-канал, сейчас с конвейера сходят только седаны HS, также возможен выпуск небольших партий седанов и хетчбэков Rio, но выпуск других моделей заморожен до сентября.

По информации Telegram-канала, на эмблеме решетки радиатора нет хрома и значок бренда «не выделяется на общем черном фоне».

Производство на бывшем заводе «Хендэ Мотор» в Петербурге возобновилось в феврале 2024 года. Ранее завод выпускал Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Как писал «Коммерсант», «Автомобильный завод АГР» - исторический лицензиат товарного знака Solaris. На предприятии сообщали о старте продаж бренда Solaris и называли его предполагаемые модели - HC, HS, KRS, KRX.