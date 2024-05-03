Культовый DeLorean DMC-12 превратят в четырехмоторный электрокар

Американская фирма выпустит электрические версии Ford GT и DeLorean DMC-12. Электромоды назовут GT1e и DMC-EV и оснастят четырехмоторными силовыми установками. В основу первого ляжет шасси гоночного Ford GT первого поколения, второго — оригинальный DMC-12 1981−1983 годов выпуска. Электрокары выйдут небольшой серией, а их покупателям предложат ряд привилегий и доступ к консьерж-сервису. Сколько будут стоить машины, пока неизвестно.

© Motor.ru

Фирма Lynx Motors, базирующаяся в городе Остин, штат Техас, решила вернуть к жизни две исторические модели: Ford GT первого поколения и культовый DeLorean DMC-12. Обе возродят в виде электромодов и выпустят небольшим тиражом. Для постройки купе GT1e у швейцарской Matech Concepts были приобретены несколько шасси от гоночных Ford GT 2005 года, а также пресс-формы панелей кузова. Характеристики электрокару обещаны впечатляющие: четыре электромотора, полный привод и разгон до 97 километров в час за полторы секунды при максималке больше 515 километров в час.

© Lynx

© Lynx

© Lynx

© Lynx

Суммарная отдача электромоторов в GT1e якобы превысит 2400 лошадиных сил, а источником тока для них выступит авиационная батарея Amprius емкостью 100 киловатт-часов. Расчетный запас хода на одной зарядке — 402 километра. Электромод оснастят разъемом NACS (North American Charging Standard), полностью светодиодной оптикой, каркасом безопасности, трекшн-контролем, а также цифровой приборной панелью и сенсорным экраном мультимедиа. Тираж Lynx GT1e составит всего 27 экземпляров, однако ни цен, ни сроков начала производства пока нет.

© Lynx

© Lynx

Электрические Lynx DMC-EV, в свою очередь, будут основаны на оригинальных DeLorean DMC-12 1981−1983 годов выпуска. Им переделают экстерьер и интерьер (Док и Марти о таком даже не мечтали), а штатный двигатель заменят на установку с четырьмя мотор-колесами Elaphe и батареей CATL ёмкостью 70 киловатт-часов. Электрокары смогут ускоряться до 97 километров в час за четыре секунды и проезжать без подзарядки те же 400 километров, что и GT1e. Всего Lynx планирует построить сотню таких машин.