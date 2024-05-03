На бывшем заводе Hyundai будут собирать только одну модель

На «Автомобильном заводе АГР» в Санкт-Петербурге будут выпускать одну модель. Ранее на предприятии «Хендэ Мануфактуринг Рус» собирали разные модели брендов Hyundai и Kia. С недавнего времени на площадке наладили выпуск автомобилей под брендом Solaris, модельный ряд которого представляет собой копии машин южнокорейских марок. Теперь же руководство автозавода изменило производственные планы. В ближайшее время с конвейеров сойдет ограниченная партия Solaris KRS (седан Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X). А вот от кроссовера Creta специалисты отказались.

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Кроссовер Creta в линейке Solaris представлен под названием HC. Сборку популярного у российских покупателей паркетника решили приостановить минимум до осени нынешнего года. Основу же производства теперь составит Solaris HS, или Hyundai Solaris. В настоящее время инженеры предприятия выпускают более 140 автомобилей за смену. За первые три месяца нынешнего года автозавод выпустил около трех тысяч «Солярисов».

Все перелицованные модели Solaris в точности повторяют автомобили Hyundai, включая эмблему. При этом на машинах, выпускаемых в Санкт-Петербурге, логотип не так сильно выделяется на кузовах из-за отсутствия хрома.

В середине апреля в российских автосалонах продавали автомобили Solaris по завышенным ценам. Стоимость машин у дилеров отличалась от рекомендованной производителем.