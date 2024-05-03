В России возник ажиотаж на квадроциклы

Продажи новых квадроциклов в России выросли на 70 процентов. Кроме того, на 49,2 процента увеличился спрос на подержанную технику. Исследование провели аналитики подразделения Авито Авто, которые сообщили, что наибольшей популярностью у россиян среди новых моделей пользуются машины отечественного бренда Motax. Среди квадроциклов с пробегом лидирует китайская марка CFMOTO. При этом стоимость техники варьируется от ста тысяч до почти двух миллионов рублей.

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По данным исследователей, самыми популярными у россиян квадроциклами весной 2024 года являются модели CFMOTO, которые заняли почти 12 процентов всего рынка. Кроме того, среди машин с пробегом в топе у наших соотечественников экземпляры Stels, ATV, а также Motoland и BRP. Причем последняя канадская фирма выпускает самые дорогие квадроциклы, средняя стоимость которых на российском рынке составляет 1 850 000 рублей. При этом самыми бюджетными являются модели, которые можно купить за сто тысяч рублей.

В рейтинге новых квадроциклов у россиян лидируют отечественные машины компании Motax, на долю которых приходится 11 процентов всех сделок. Так же жители нашей страны часто приобретают модели CFMOTO, Motoland и Linhai-Yamaha. Средняя стоимость новых квадроциклов в России варьируется от 121 900 рублей до 1 224 629 рублей.

В декабре прошлого года в России разрешили управлять квадроциклами водителям с обычными правами. Ранее для пользования подобной техники необходимо было иметь документ тракториста.