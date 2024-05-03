Россиянин остался без BMW X5 из-за неоплаченных штрафов

Судебные приставы Жуковского района Калужской области изъяли у жителя Ленинградского региона BMW X5 из-за 503 неоплаченных штрафов на сумму более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

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Отмечается, что должник и само транспортное средство были зарегистрированы в Ленинградской области, однако фактически автомобиль использовался на территории Калужского региона. На момент получения УФССП РФ по региону поручения о розыске BMW X5, за ее владельцем числилось 503 неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму более 1,1 миллиона рублей.

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«Калужские судебные приставы завели разыскное дело и установили, что транспортное средство постоянно перемещается по одной из дорог в Жуковском районе. В ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД иномарка должника была остановлена, арестована и изъята на спецстоянку», — говорится в тексте.

Если владелец автомобиля не погасит штраф в ближайшее время, то BMW X5 оценят и продадут с торгов. При этом указывается, что должнику, если он решит забрать обратно транспортное средство, также придется выплатить 503 тысячи рублей исполнительского сбора.