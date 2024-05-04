Первые пикапы Tunland G7 появились у российских дилеров автобренда Foton.Об этом сообщает «За рулем».

Длина пикапа составляет 5340 мм, при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Мотор разработан при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL.

В список оснащения Foton Tunland G7 входят сиденья с подогревом с обивкой из экокожи, приборная панель с семидюймовым дисплеем, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и камера кругового обзора с системой помощи при парковке, климат-контроль, бесключевой доступ. Пикап получил комплекс систем помощи водителю, включая функцию предупреждения о лобовом столкновении, контроля полосы движения, предупреждения о столкновении с пешеходом и мониторинг слепых зон.

Новинка доступна в трех комплектациях Base (от 3,57 млн рублей), Comfort (от 3,6 млн рублей) и Premium (от 3,8 млн рублей).

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