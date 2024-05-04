Что показал автосалон в Пекине: главные премьеры, новые тренды

В Пекине закрылся международный автосалон. На выставке прошло 117 мировых премьер от китайских и мировых производителей. Некоторые новинки совсем скоро появятся и в РФ. "Российская газета" попросила экспертов и специалистов автоотрасли поделиться своими впечатлениями от прошедшего мотор-шоу.

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Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров считает, что среди наиболее ярких и интересных для российского рынка новинок Пекинского автосалона стоит назвать обновленный кроссовер Chery Tiggo 9, гибридные автомобили Jaecoo - модели J7 и J8, кроссоверы Jetour T1 и T5. В этом году у дилеров также появятся Jetour X50.

"Можно ожидать, что все перечисленные модели будут востребованы на нашем рынке за счет сочетания таких факторов, как комфорт и универсальность, безопасность, эффектный дизайн, высокая доступность запчастей и сервиса и т.д. Плюс ко всему, в РФ продолжает сохраняться повышенный спрос на кроссоверы в целом и на гибриды, в частности. Данный фактор также должен позитивно повлиять на интерес клиентов к данным новинкам.

Кроме того, среди интересных автомобилей отмечу еще премиальное электрическое четырехдверное купе ES, представленное брендом Exlantix. Данная модель обладает стильным дизайном с матричными дисплеями в передней части кузова. Четырехдверное купе оснащено двумя электродвигателями общей мощностью 480 л.с. Учитывая, что динамика продаж электрокаров на рынке РФ продолжает демонстрировать рост, можно прогнозировать, что покупатели проявят повышенный интерес к данной новинке", - рассказывает Петров.

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко отмечает, что на Пекинском автосалоне наибольшее внимание привлекли, конечно, китайские автопроизводители, которые выпустили множество новинок как уже существующих брендов, так и новых.

"Примечательно, что на выставке не было Renault Group и Stellantis. Производители Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и другие в основном показали новые модели и концепты электромобилей", - говорит Давиденко.

По его словам, одна из громких новинок автосалона - Xiaomi SU7. Это первый автомобиль от производителя электроники. Хоть модель рассекретили и раньше, но на Пекинским автошоу машина вызвала очень большой интерес со стороны журналистов и блогеров.

"Еще одна нашумевшая новинка - Denza Z9GT бренда BYD. Кроме того, Hongqi с моделью Golden Sunflower отлично дополняет премиум-сегмент китайских автомобилей. Примечательны модели некоторых брендов из КНР с чрезмерным обилием хрома. Например, Denza D9. Радует, что в общей массе таких дизайнерских решений становится заметно меньше. Китайские марки все больше заходят в "дизайнерское поле" западных брендов, чтобы завоевывать потребителей на внешних рынках. Ведь экспорт китайских автомобилей растет высокими темпами", - заключает Давиденко.

В то же время независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов добавляет, что основным трендом Пекинского автосалона 2024 года - превалирование моделей на электротяге.

"В КНР и странах Запада они пользуются большим спросом. Одна из целей китайских производителей - выйти с электромобилями на рынок США и Европы, где объемы продаж выше российских. Например, в первом квартале текущего года в нашей стране реализовано более 330 000 легковых машин (190 000 из них - китайских), в то время как в США - более 3 миллионов за тот же период", - говорит Тузов.

Обозреватель портала "Китайские автомобили" Денис Бобылев отмечает, что масштаб этого мероприятия признали как китайские, так и европейские эксперты.