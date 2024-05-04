Red Bull рассекретил дату дебюта собственного гиперкара RB17

В 2025 году после 19 лет работы гоночная команда Red Bull Racing лишится своего гениального конструктора Эдриана Ньюи, который разработал все машины коллектива, в том числе заработавшие австрийской команде несколько чемпионских титулов. Специалист уже отстранён от работы над гоночными болидами и сосредоточил все свои усилия на RB17 — 1250-сильном высокотехнологичном трековом гиперкаре, который будет выпущен очень лимитированным тиражом для ценителей подобных моделей.

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Гиперкар получит 1250-сильную гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V8 и систему рекуперации кинетической энергии в духе Формулы-1. Новинка должна стать легче Aston Martin Valkyrie AMR Pro, над которым также работал Эдриан Ньюи, но всё же тяжелее, чем Gordon Murray Automotive T.50, созданного другим гениальным конструктором Формулы-1 Гордоном Марри.

Гиперкар получит аэродинамику с граунд-эффектом и ряд технических решений, реализовать которые в болидах Формулы-1 невозможно из-за ограничений регламента. Машина не будет сертифицирована для дорог общего пользования и использовать её позволят только на закрытых гоночных трассах. Тираж Red Bull RB17 составит 50 экземпляров, выпускать которые будут на протяжении нескольких лет по 15 машин ежегодно.

Поставки гиперкаров клиентам начнутся в 2025 году — стоимость машины составит не менее пяти миллионов фунтов стерлингов. Большая часть автомобилей, которые ещё даже не показаны, уже распроданы. Как заявил 65-летний Эдриан Ньюи, оставшийся контракт с Red Bull Racing он отработает в компании Red Bull Advanced Technologies, чтобы успеть доделать машину — премьерный показ RB17 ожидается на Фестивале скорости в Гудвуде в июле 2024 года.