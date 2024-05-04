В России выставили на продажу мегакар Koenigsegg Jesko за миллиард рублей

На онлайн-площадке «Авто.ру» появился один из самых необычных лотов — неназванный продавец выставил на реализацию уникальный для России и редчайший для мира шведский мегакар. В 2022 году, спустя три года после премьеры, гиперкар Koenigsegg Jesko наконец подготовили к производству. Тираж модели Jesko ограничен всего 125 экземплярами стоимостью от трёх миллионов долларов за каждый, и все они давно распроданы. Включая тот автомобиль, что продавался в России.

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На выбор клиентам были предложены две версии Jesko — высокоскоростная Absolut и трековая Attack — отличающиеся аэродинамическим оформлением кузова. На продажу в России был выставлен белоснежный Koenigsegg Jesko Attack c акцентами чёрного и кислотно-зелёного цвета.

«Сердцем» гиперкара является 5,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленвалом — на обычном топливе двигатель выдает 1280 лошадиных сил, а на биоэтаноле E85 — 1600. Мотор сочетается с роботизированной трансмиссией Light Speed Transmission без синхронизаторов и с восемью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне.

И двигатель, и коробка передач являются эксклюзивными разработками Koenigsegg. В Краснодаре продавец выставил на продажу мегакар 2023 года выпуска с пробегом 35 километров. За автомобиль автор объявления просил ровно миллиард рублей (почти 11 миллионов долларов), но на момент написания новости, увы, машина на «Авто.ру» значится с пометкой «Этот автомобиль уже продан».