Xiaomi сможет выпускать машины каждые 76 секунд

Xiaomi утверждает, что является единственной китайской автомобильной компанией, которая использует две технологии производства: литьё и штамповку. При литье множество отдельных компонентов собираются в более крупный элемент. Это удобнее с точки зрения производства, так как заводу требуется меньше площади, а у автомобиля повышается безопасность из-за повышенной жёсткости. Кроме того, обычно литые детали легче, что помогает увеличить запас хода автомобиля.

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Система Xiaomi была разработана самостоятельно совместно со специалистами из Гаити. Производство занимает площадь размером с две баскетбольные площадки. Панель пола Xiaomi SU7 превращается в единый компонент, состоящий из 72 отдельных деталей, которые раньше требовали штамповки и сварки. Единая деталь изготавливается всего за 100 секунд.

Для производства это означает уменьшение количества точек сварки и сокращение времени производства на 45%. Для автомобиля это означает, что деталь становится на 17% легче, а также на 2 дБ снижается уровень шума при движении. Кроме того, это увеличивает срок службы интегрированной панели пола, а значит, она может легко достичь пробега более 2 млн километров, что в 10 раз превышает срок службы обычной панели пола.

Одним из основных нареканий на такое производство были расходы на замену детали в случае её повреждения. Однако Xiaomi реализовала трёхступенчатую конструкцию защиты от столкновений. В случае аварии на низкой и средней скорости необходимо заменить только балку защиты от столкновения и сминаемую зону, а не всю панель целиком.

Xiaomi разработала целую систему для литья под давлением, состоящую из 60 устройств и 433 процессов, среди которых Xiaomi Super Die Casting 9100T — лишь одна из них.

Завод по производству автомобилей Xiaomi отличается высокой степенью автоматизации и при выходе на проектную мощность сможет выпускать 40 автомобилей в час, или по машине каждые 76 секунд. На заводе работает почти 900 роботов, доставляющих штампованные детали. Каждый из них использует лидар, чтобы найти путь по заводскому цеху. Они также используются для контроля качества: система контроля X-Eye указывает на дефекты с точностью 99,9%.