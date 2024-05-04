ABT построил «промежуточную» версию Audi RS 3

Компания, сделавшая себе имя на доработке автомобилей из Ингольштадта, представила новый проект на базе актуального поколения Audi RS 3 — для седана и 5-дверного хэтчбека Sportback подготовлена программа трансформации в ABT RS3-S. Новинку ателье ABT Sportsline позиционирует как промежуточный вариант между стандартной моделью и флагманским 500-сильным ABT RS3-R, который выпущен ограниченным тиражом. А вот лимитировать производство ABT RS3-S не собираются.

© ABT Sportsline

Стандартный Audi RS 3 оснащён пятицилиндровым двигателем 2.5, который выдаёт 400 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Новая программа управления ABT Power S — сам блок остаётся заводским — увеличивает отдачу на 60 лошадиных сил и 40 ньютон-метров.

Если завести аккаунт в приложении myABT, доступном для смартфонов на iOS и Android, то можно получить дополнительные 25 лошадиных сил и сдвинуть ограничитель максимальной скорости с 250 километров в час до 300 километров в час. Модель получила новую выхлопную систему с 95-миллиметровыми матовыми чёрными патрубками, а также новые пружины, уменьшающие дорожный просвет на 30 миллиметров.

© ABT Sportsline

© ABT Sportsline

© ABT Sportsline

© ABT Sportsline

Также в ателье предлагают аэродинамический обвес из углепластика под глянцевым лаком и 20-дюймовые колёса ABT Sport GR20, обутые в шины Goodyear Eagle F1 SuperSport. Для салона предложены накладки на пороги с подсветкой, новые коврики и фирменный декор переключателя выбора режимов работы силовой установки.