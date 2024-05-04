В Бразилии заинтересовались российским внедорожником Lada Niva

Автожурналисты из Бразилии назвали внедорожник Niva «символом российского автопрома». Пока в России Niva пользуется популярностью в виде внедорожника, бразильские автомобилисты выбирают более практичный вариант пикапа с одинарной и двойной кабиной. Предлагается даже вариант с холодильной камерой для перевозки скоропортящихся продуктов, например, мяса, мороженого и замороженных продуктов.

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Версия для Бразилии вмещает до 3,5 тыс. литров грузового объёма, дорожный просвет составляет от 20,5 до 24 см в зависимости от версии. Максимальная длина автомобиля составляет 4,44 метра, при этом размер кузова может варьироваться от 1,77 до 2 метров.

Что не меняется по сравнению с оригинальным внедорожником, так это дизайн передней части и салона, которые практически не поменялись ещё с 1977 года. Бразильские журналисты отмечают, что при практически нулевом современном оснащении, российский внедорожник обеспечивает долговечность и надёжность при минимальной стоимости.

Под капотом бразильской версии, как и у российской, установлен 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой ​​«механикой».

Недавно стало известно, на сколько подорожают автомобили Lada в мае. В середине месяца АвтоВАЗ снова повысит цены на свои модели. В цене прибавят все комплектации Niva Legend и Niva Travel, величина удорожания будет зависеть от версии и составит от 1 100 до 66 100 рублей.