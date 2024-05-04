Байкеры открыли мотосезон в Петербурге

Байкеры Санкт-Петербурга собрались вместе, чтобы ярко и громко ворваться в летний сезон, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова. Фестиваль объединил сотни байкеров. Здесь мотоциклы спортивные, современные, раритетные. Приезжают целыми семьями, клубами и по одиночке. Ежегодный съезд – возможность встретиться с единомышленниками, оценить технику других и проехать в одной колонне. Главное – очередность соблюдать.

«Мы присоединяемся к мотопараду, чтобы просто получить удовольствие. Здесь все просто: организаторы сами собирают ряды, определенные колонны выезжают в определенное время, чтобы никто ни с кем не столкнулся. Новичков обычно ставят в конец, чтобы они не устроили неприятностей. Флагоносцы и ведущие обычно впереди», – рассказала байкер Мария Мохова.

С погодой байкерам повезло. Сегодня плюс 15. Для старта, говорят, мотоциклисты, отлично. А вот завтра температура может упасть до нуля. Лучше на время пересесть с двухколесных коней.

«Резина держит желательно теплую погоду, потому что начинает нагреваться при плюс четырех градусах, начинает себя адекватно чувствовать. И то первые 50 километров нужно прогреть резину. Я бы не рекомендовал ниже температуру», – рассказал байкер Андрей Беляев.

Мотопарад – главная традиция открытия сезона. Раньше колонна стартовала с Дворцовой площади, в этом году общий заезд начался от стадиона у станции метро «Зенит», прошел по Крестовскому острову и Петроградской стороне.

Вход для всех по традиции бесплатный. До вечера для посетителей будут выступать городские музыкальные группы.