Mercedes-Benz объяснил, зачем нужен электрический G-Class

Разработка «батарейной» версии внедорожника объясняется «стратегией снижения рисков». Руководитель AMG, бизнес-подразделений G-Class и Maybach господин Михаэль Шибе заявил журналистам на круглом столе, что электрический «Гелик» откроет для дилеров новые возможности.

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«Есть клиенты, которых мы, возможно, не привлекали в прошлом. Теперь у нас есть возможность заинтересовать их», — подчеркнул топ-менеджер.

Шибе напомнил, что обновлённый Mercedes-Benz G-Class доступен с тремя видами силовых установок. «У нас есть клиенты, которым нравится V8, и они будут любить восьмицилиндровые «Гелики» всегда. Им предназначен AMG G 63. Для клиентов, которые хотят получить очень эффективный и высокопроизводительный ДВС, есть шестицилиндровый G 550. А ещё у нас есть электрический вариант для тех, кто больше не хочет водить G-Class с ДВС».

Михаэль Шибе поделился интересной статистикой. По оценкам Mercedes-Benz, около 80% всех выпущенных с 1979 года «Геликов» всё ещё в строю. Абсолютные цифры не приводятся, но поскольку в 2023 году был выпущен полумиллионный G-Class, на дорогах по всему миру ездят более 400 тысяч «Гелендевагенов». Для сравнения Porsche считает, что около 70% всех выпущенных «девятьсот одиннадцатых» пригодны к эксплуатации.

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Топ-менеджер Mercedes-Benz выразил надежду, что электрический G 580 EQ Performance не отстанет по сроку службу от топливных версий. А вот оценивать, какую долю в общих продажах «Геликов» займёт «батарейная» версия автогигант не стал. Репрезентативная статистика на этот счёт появится не раньше конца 2024 года.