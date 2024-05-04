Транскам закрыли из-за камнепада

Движение транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещено из-за камнепада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

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"В связи с камнепадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н. п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:30 4 мая до 07:00 5 мая", - говорится в сообщении.

Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с Южной Осетией. Ее протяженность 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.