В Иране добавят дикий обвес и ранее невиданные опции старому «Логану»

Седан двадцатилетней давности ждёт вторая жизнь в виде нелицензионной копии фирмы Saipa. В Иране первое поколение «Логана» назовут Pars Khodro Cadilla P90. От знакомого россиянам исходника модель отличится техникой, дизайном и расширенным набором опций. Под капотом новичка иранского автопрома пропишется атмосферный 1,6-литровый двигатель Peugeot.

© Motor.ru

Эпопея с локализацией в Иране обновлённого старого «Логана» длится больше года, но характеристики и оснащение подтвердились только сейчас. Кузов остался узнаваем, но поменялись светотехника, крышка багажника, бамперы, а также большинство комплектующих: Pars Khodro Cadilla P90 локализован на 85%!

Под капотом 113-сильный (144 Нм) двигатель Peugeot EC5 экостандарта «Евро-5», который сочетается с 5-ступенчатой «механикой». В базе медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары, усилитель руля, система контроля давления в шинах, кондиционер, держатели кресел Isofix, электрорегулировки зеркал, датчик дождя, парктроник, системы распределения тормозных усилий, стабилизации и ABS.

Утечка каталогов означает, что скоро переосмысленный Renault Logan выйдет на иранский рынок. В стране, находящейся под санкциями, проверенные автомобили пользуются спросом, и в строю остаётся Peugeot 405 образца 1987 года, поэтому архаичная конструкция «Логана» покупателей вряд ли отпугнёт.