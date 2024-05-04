Флагманский пикап Great Wall: теперь сверхэкономичная версия

На Пекинском автосалоне дебютировала заряжаемая гибридная версия роскошного пикапа Shanhai Poer. Инженеры Great Wall не стали изобретать велосипед и адаптировали для грузовичка систему Hi4-T, знакомую по одноимённой китайской версии Tank 500. Силовая установка состоит из 2,0-литровой «турбочетвёрки», электромотора, встроенного в 9-ступенчатый автомат, и батареи на 37,1 киловатт-часа.

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В настоящий момент Great Wall Shanhai Poer доступен с 3,0-литровым бензиновым V6 и 2,4-литровым турбодизелем, а в Таиланде дебютировала самозаряжаемая HEV-версия. Теперь гибрид появится и в Китае, но с другой начинкой: пикап придётся заряжать от розетки. Заявленный расход топлива — от 2,5 до 10,2 литра на 100 километров в зависимости от уровня заряда батареи.

Интересно, что гибрид показали на примере офф-роуд версии со шноркелем, лебёдкой, расширенным обвесом и «грязевыми» шинами. Даже такой грузовичок способен проехать на электротяге до 100 километров, а общий запас хода с учётом 75-литрового бензобака составит 780 километров. Пиковая отдача системы — до 408 лошадиных сил и 750 Нм. Сохранена полноприводная трансмиссия с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов.

Сроки начала продаж Great Wall Shanhai Poer пока не объявлены, но скорее всего гибрид выйдет на рынок до конца первого полугодия. В Китае у «розеточных» версий есть возможность быстрее получить номера, поэтому в мегаполисах гибриды набирают популярность.