Lamborghini Revuelto получит тюнинговый обвес по цене cуперкара Huracan

Супергибрид Lamborghini Revuelto получит обвес от DMC по цене cуперкара Huracan. Весной 2023 года компания Lamborghini представила преемника суперкара Aventador — новым флагманом итальянской марки стал первый в её истории серийный гибрид Revuelto. Автомобиль с двигателем V12 и сразу тремя электромоторами вряд ли нуждается в технических доработках, но над внешностью модели работают уже несколько компаний. Одна из них, например — немецкое ателье DMC, которое показало уже второй вариант обвеса для итальянского супергибрида.

© Motor.ru

Тюнинговое ателье DMC из Дюссельдорфа подготовило для модели комплект аэродинамических элементов Edizione GT, включающий в себя сверхагрессивный передний бампер с развитым сплиттером, переработанные пороги, капот с дополнительными воздуховодами, соединённый с новым массивным антикрылом центральный «плавник», и крупный диффузор. Все компоненты обвеса изготовлены из углеродного волокна и доступны в глянцевой или матовой отделке.

По словам авторов проекта, каждый из комплектов будет окрашен в свой цвет. Кроме того, владельцы смогут персонализировать автомобили с помощью выгравированных логотипов или названий как снаружи, так и внутри. Что касается интерьера, DMC упомянула «полностью обновленный салон», не вдаваясь в подробности. Предусмотрены спортивный выхлоп из нержавеющей стали и новый блок управления двигателем, увеличивающий мощность на 90 лошадиных сил.

© DMC

© DMC

© DMC

© DMC

© DMC

Тираж Edizione GT будет ограничен всего десятью экземплярами и будет стоить как минимум 288 888 долларов, что сопоставимо с ценой настоящего Lamborghini Huracan на вторичном рынке. В DMC заявили, что существующие клиенты будут иметь приоритет в процессе заказа обвеса. Чтобы обеспечить глобальную доступность, тюнер предложит два экземпляра комплекта для Северной Америки, ещё два — для Ближнего Востока и по одному — для Китая, Японии, Малайзии, Гонконга и Европы.