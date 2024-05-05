В России выставили на продажу старый Mercedes-Benz за 50 млн рублей

В России выставили на продажу редчайший Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. Об этом сообщает motor.ru. Продавец планирует выручить за 34-летний автомобиль 49,8 млн рублей.

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Всего было выпущено около 500 экземпляров Evo II, которые получили агрессивный обвес, модернизированную подвеску, а также мощные тормоза и 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, отдача которого составила 235 л.с.

Первым и единственным владельцем машины является итальянский автогонщик Чезаре Пердиза. За 34 года автомобиль проехал всего 28 тыс. км.

До этого стало известно, что седан Ford Focus I поколения, забытый на стоянке дилера на 20 лет, был продан на аукционе за $7,9 тыс. (724 тыс. рублей по курсу на момент публикации). В 2002 году дилер оценил этот Ford Focus в $14 тыс., а сегодня с учетом инфляции отпускная цена составила бы $24,3 тыс.

Перед продажей проведено большое техобслуживание: заменен ремень газораспределительного механизма, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр, залито новое масло, охлаждающая жидкость, а также установлены новые покрышки.