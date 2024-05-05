Тюнеры прокачали седан BMW M3 CS до 630 лошадиных сил
Швейцарское ателье Dahler прокачало суперседан BMW M3 CS до 630 лошадиных сил. В начале 2023 года состоялась премьера BMW M3 CS — самый экстремальный вариант седана последнего поколения объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL. В настоящее время это один из самых быстрых и эксклюзивных седанов в мире, который к тому же будет выпущен тиражом всего лишь менее 2000 экземпляров. Для такой редкой машины силами мастеров швейцарского тюнингового ателье Dahler подготовлен небольшой, но достаточно весомый комплект доработок.
Суперседан BMW M3 CS позаимствовал у купе M4 CSL 550-сильный 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако если топовое купе имеет задний привод, то флагманская версия седана оснащается полноприводной трансмиссией с дрифт-режимом.
Если кому-то этого мало, то кит Stage 1 поднимает отдачу до 630 лошадиных сил и 740 Нм за счёт нового блока управления двигателем, выхлопной системы из нержавеющей стали и новой впускной системы из углепластика.
Прочие доработки подразумевают спортивные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 24 миллиметров спереди и на 3 миллиметра сзади, а также можно заказать регулируемые койловеры. Визуально седан никак не меняется, но если клиенты пожелают, Dahler готов предложить комплект эксклюзивных 21-дюймовых кованых колёс, однако никакого фирменного аэродинамического обвеса специалисты из Швейцарии для BMW M3 CS не подготовили.