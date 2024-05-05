Тюнеры прокачали седан BMW M3 CS до 630 лошадиных сил

Швейцарское ателье Dahler прокачало суперседан BMW M3 CS до 630 лошадиных сил. В начале 2023 года состоялась премьера BMW M3 CS — самый экстремальный вариант седана последнего поколения объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL. В настоящее время это один из самых быстрых и эксклюзивных седанов в мире, который к тому же будет выпущен тиражом всего лишь менее 2000 экземпляров. Для такой редкой машины силами мастеров швейцарского тюнингового ателье Dahler подготовлен небольшой, но достаточно весомый комплект доработок.

© Motor.ru

Суперседан BMW M3 CS позаимствовал у купе M4 CSL 550-сильный 6-цилиндровый 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако если топовое купе имеет задний привод, то флагманская версия седана оснащается полноприводной трансмиссией с дрифт-режимом.

Если кому-то этого мало, то кит Stage 1 поднимает отдачу до 630 лошадиных сил и 740 Нм за счёт нового блока управления двигателем, выхлопной системы из нержавеющей стали и новой впускной системы из углепластика.

© Dahler

© Dahler

© Dahler

© Dahler

© Dahler

© Dahler

Прочие доработки подразумевают спортивные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 24 миллиметров спереди и на 3 миллиметра сзади, а также можно заказать регулируемые койловеры. Визуально седан никак не меняется, но если клиенты пожелают, Dahler готов предложить комплект эксклюзивных 21-дюймовых кованых колёс, однако никакого фирменного аэродинамического обвеса специалисты из Швейцарии для BMW M3 CS не подготовили.