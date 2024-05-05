В Австралии сделали из «Крузака» грузовичок с бортовой платформой. Фирма Tinman Fabrications основательно доработала подержанный FJ Cruiser, приспособив внедорожник для перевозки сыпучих грузов. Пришлось распилить кузов пополам, добавить вставку в раму, увеличивая колёсную базу до без малого трёх метров. Алюминиевую платформу взяли у австралийской коммерческой версии Toyota Hilux, заднюю стенку кабины — у Nissan Patrol!

© Motor.ru

В Австралии Toyota предлагает заводские грузовички на базе вышеупомянутого Hilux и Land Cruiser 70, однако владелец пожелал добавить утилитарности внедорожнику FJ Cruiser. Между лонжеронами рамы добавили 30-сантиметровую вставку, за кабиной установили защитную сетку и дугу безопасности, а к носовой части кузова малой кровью приварили стенку. Саму кабину даже не стали перекрашивать!

© Tinman Fabrications

© Tinman Fabrications

© Tinman Fabrications

© Tinman Fabrications

Функциональность кузова под вопросом, ведь борта низкие, хоть и открываются в три стороны. Остаётся открытым вопрос о технике, но скорее всего мастера сохранили стандартный атмосферный 4,0-литровый бензиновый V6, который сочетается с 5-ступенчатым автоматом, жёстко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. От обычного FJ Cruiser донор отличается «грязевыми» шинами и рессорной задней подвеской.

Сама компания Toyota всерьёз задумывается над расширением линейки «Крузаков». Японский автогигант планирует выпустить под легендарным названием ещё две модели — с несущим кузовом и электрическими силовыми установками, чтобы соответствовать запросам разных фокус-групп.