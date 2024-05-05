Новую версия президентского Aurus впервые показали публике

Рестайлинговая версия президентского лимузина Aurus была впервые продемонстрирована публике. Кадры с новым автомобилем, который будет использоваться во время инаугурации главы государства 7 мая, опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Репортер поговорил с гендиректором производителя Aurus - НАМИ - Федором Назаровым.

"Самое главное изменение - это внешний вид. Мы поменяли переднюю часть автомобиля - маску - полностью. То есть изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, капот, крылья", - рассказал Назаров.

Руководитель НАМИ также отметил, что "фары стали поуже", но это не испортило общее впечатление от автомобиля.

"Как и первый автомобиль (первую версию Aurus - прим. ТАСС), так и второй - полностью дизайн разрабатывали наши ребята, наши дизайнеры", - поделился он.

Назаров добавил, что изменился не только внешний вид - "это и автомобиль более современный".

Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

Ранее Мантуров заявлял, что на инаугурации президента РФ 7 мая уже будет представлена обновленная версия Aurus Senat.

Производство обновленной версии автомобиля должно было начаться в мае 2024 года. Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж.