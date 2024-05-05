АвтоВАЗ пересмотрит оснащение самой дорогой Lada Vesta NG. Портал «Лада.онлайн» выяснил, как изменится начинка седанов и универсалов в исполнении Sportline. По данным инсайдеров, четырёхдверка получит обогрев руля, за который придётся доплатить 5000 рублей. У всех Lada Vesta Sportline добавится полноценный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», моторы экостандарта «Евро-5» (было — «Евро-2»), подсказчик переключения передач, круиз-контроль и ограничитель скорости.

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Источники сходятся во мнении, что с пересмотренным оснащением Vesta Sportline подорожает на 5-17 тысяч рублей в зависимости от варианта сборки. Со временем все вышеперечисленные опции станут обязательными. Поскольку на универсалах подогрев руля уже был, пятидверная топ-версия прибавит в цене до 12 тысяч рублей, а четырёхдверная — до 17 тысяч рублей.

Если информация подтвердится, то самый дорогой седан будет стоить 2 222 900 рублей, а универсал — 2 392 900 рублей. Дилеры АвтоВАЗа тоже получили обновлённые прайс-листы, из которых следует: цены на обычные Vesta NG пока повышать не планируют, зато переплатить придётся за внедорожники Niva и небазовые Granta.

Новые цены на автомобили Lada станут действительны с 13 мая 2024 года. Также в середине мая могут опубликовать прайс-лист на «антисанкционный» Largus. Сборку серийных фургонов и универсалов на заводе в Ижевске запустят 15 мая, а в третьем квартале гамму пополнит «батарейная» версия e-Largus.