Модели Polestar получат супербыструю зарядку за 10 минут

Шведские электромобили Polestar получат супербыструю 10-минутную зарядку. Шведский производитель электромобилей Polestar совместно с компанией StoreDot, которая является одним из пионеров рынка аккумуляторов с быстрой зарядкой, анонсировали проект Extreme Fast Charging (XFC). В рамках разработок построен прототип электромобиля Polestar 5, который получил батарею и зарядную электрику, позволяющие пополнять запас энергии с 10 до 80% всего за 10 минут. Заявлено, что это первый подобный эксперимент на реальном автомобилей, а не в лабораторных условиях.

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Эта первая в мире 10-минутная супербыстрая зарядка с 10 до 80 процентов с использованием кремниевых батарей в транспортном средстве, а не отдельных аккумуляторов в лабораторных условиях. Специально разработанный блок ёмкостью 77 киловатт-час, которая может быть увеличена как минимум до 100 киловатт-час, может увеличить запас хода электромобиля среднего размера на 320 километров за 10 минут.

Революционная технология XFC от StoreDot использует элементы с преобладанием кремния с плотностью энергии на уровне современных элементов NMC и не требует специальных систем охлаждения в автомобиле. В современных коммерческих аккумуляторах для электромобилей скорость быстрой зарядки может сильно различаться в зависимости от состояния аккумулятора (SOC), иногда значительно снижаясь.

В ходе испытаний компания Polestar отметила увеличение скорости зарядки с 310 киловатт при 10 процентах SOC до более чем 370 кВт при 80 процентах SOC, что доказывает стабильную скорость зарядки этой технологии без каких-либо существенных изменений в скорости зарядки или эффективности батареи. Глава Polestar Томас Ингенлат пообещал, что инновационные аккумуляторы должны вскоре появиться в серийных электромобилях, но никаких сроков не обрисовал.