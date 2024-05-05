В правительстве РФ назвали сроки выпуска новых Aurus

Новые модели российского люксового автомобиля Aurus появятся в 2026 и 2030 годах. Об этом вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Журналист пообщался с ответственными за проект и отметил, что у Aurus «в целом впереди много новшеств». В частности, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что автомобиль будет непрерывно развиваться до 2030 года.

«Следующий этап — 2026 год, когда появится более углубленная, изменённая конструкция самой платформы. Ну а следующий этап это 30-й год», — сказал Мантуров.

По его словам, это не привязано к конкретным знаковым датам, разработчики и производитель идут по конкретному намеченному графику.

Новую версия президентского Aurus впервые показали публике

Рестайлинговую версию Aurus Senat планируется представить на президентской инаугурации Владимира Путина. Новая линейка автомобилей Aurus бизнес-сегмента появится в конце 2024 года.