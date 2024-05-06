Nissan выпустит спецверсию Z в честь 55-летия спорткара. По данным портала CarScoops.com, японская фирма работает над ограниченным тиражом двухдверок для США, вдохновляясь спецверсией Fairlady Z Customized Edition для внутреннего рынка. В фокусе внимания внешность Nissan Z: дизайнеры планируют изменить передний бампер и решётку радиатора, добавить уникальные декоративные элементы и компоненты из углеродного волокна. Продавать новинку будут через избранных дилеров.

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Производство оригинального Nissan Z (Datsun 240Z) стартовало в октябре 1969 года, так что у японской компании есть повод для выпуска спецверсии. По неофициальным данным, доработки будут довольно обширными и не ограничатся шильдиками. Якобы прототипы исполнения 55th Anniversary уже прибыли в США, а тесты предсерийных купе имеют смысл только в случае необходимости повторной сертификации.

В настоящий момент Nissan Z доступен за океаном с «битурбошестёркой» объёмом 3,0 литра (406 сил, 474 Нм) в сочетаниях с 6-ступенчатой «механикой» и 9-ступенчатым автоматом, привод задний. Цены стартуют с 43 тысяч долларов. Можно предположить, что историческая спецверсия будет доступна только с ручной коробкой передач, напоминая об оригинальной модели из 1960-х.

Компания Nissan решилась отпраздновать юбилей модели, хотя предложение и так не поспевает за спросом. Из-за последствий коронавируса японской фирме не удаётся достичь ритмичного производства, а очередь на NIssan Z растянулась на пять лет.