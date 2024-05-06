СМИ: в России растет число жалоб на таксистов-извращенцев

В России растет количество жалоб на таксистов с сексуальными девиациями, сообщают «Известия».

Спектр извращений широк: от публичной мастурбации до откровенных домогательств. В апреле в подмосковных Химках и на юго-востоке столицы таксисты мастурбировали на глазах пассажирок во время движения. Многие извращенцы состоят в тематических порночатах и могут негласно снимать реакцию пассажиров, чтобы затем выложить в Сеть.

Как заявил психиатр, сексопатолог Алексей Вилков, особенно это может негативно повлиять на молодых людей, а у подростков вызвать серьезную психологическую травму, которую потребуется лечить у специалиста. Юристы считают, что бороться с извращениями нужно с помощью закона. Такие действия могут быть квалифицированы по статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в России ограничили время работы таксистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».