АвтоВАЗ рассказал, почему кузов Lada Vesta не боится коррозии

Корпоративный канал "Поладим с Lada" напомнил о свойствах кузова Lada Vesta, в частности, о коррозионной стойкости, которая достигается благодаря обработке.

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"Опыт эксплуатации сотен тысяч Lada Vesta показал хороший уровень коррозионной защиты. И это объяснимо: лицевые детали (кроме крыши на седанах) изготовлены из горячеоцинкованного проката. Причём цинк на панели кузова Vesta нанесён не только снаружи, но и внутри - здесь он помогает противостоять конденсату", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что скрытые полости кузова дополнительно защищены антикоррозийным составом, который наносится непосредственно в цехе окраски.

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Lada Vesta стала первым российским автомобилем, который прошёл независимый краш-тест по методике "Авторевю", получив максимальную оценку. Это произошло благодаря в том числе использованию в конструкции стали высокой прочности - из неё изготовлено 40% элементов.

В 2026 году должен появиться кроссовер на базе Lada Vesta. Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ утвердил дизайн модели и приступил к испытаниям агрегатоносителей, так называемых мулов.