В России создали тепловизор для машин

В России разработали тепловизор для автомобилей. Холдинг «Швабе», входящий в состав госкорпорации «Ростех», создал тепловизионную систему для транспорта. Она позволяет управлять машинами в темноте и в условиях нулевой видимости. Система подойдет для автомобилей разведки, спасателей, охраны и патруля, которые станут почти незаметными в темное время суток, так как можно будет выключать фары.

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Тепловизионную систему назвали «Взгляд». Человека она способна «увидеть» на расстоянии 300 метров, технику — на дистанции полукилометра даже при недостаточной видимости.

«Взгляд» работает на базе тепловизора с разрешением матрицы 640х512. Комплекс устанавливается на крышу автомобиля и соединяется с монитором перед водителем, транслируя картинку в режиме реального времени. За стабильность отвечает оптическая система термостабилизированного объектива с микроболометром.

Над «Взглядом» работали инженеры Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ, входит в «Швабе»). Комплекс собираются запустить в серийное производство. Планируемый объем — до 100 тысяч изделий в год.

В апреле НАМИ начал тестировать Lada Vesta, оснащенную автопилотом. Испытания запустили как на полигоне, так и на дорогах общего пользования. Никакой информации о будущем проекта нет, но в институте уверены, что что подобные технологии в ближайшем времени будут активно применяться.