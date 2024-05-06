Представлен короткобазный Ford Raptor R с двухрядной кабиной

Посмотрите на короткобазный Ford Raptor R с двухрядной кабиной. Восьмицилиндровый грузовичок от подразделения Ford Performance доступен только с четырьмя дверями, но мастеров Mcallen Motorcars это не устроило. Кабину решили укоротить, отрезав «лишний» ряд кресел и убрав секцию рамы. Точного описания процесса нет, но F-150 Raptor R стал минимум на 30 сантиметров компатнее и примерно на четверть тонны легче, хотя инфернальный V8 остался!

© CarScoops.com /Mccallen Motorcars

Спереди «короткий» Ford F-150 Raptor R идентичен исходнику, грузовая платформа тоже осталась неизменной, а вот кабину пришлось модернизировать. Похоже, что задняя стенка и фрагмент крыши взяты у другого пикапа, причём сварные швы проходят прямо по передним стойкам. О доработках шасси ничего не сказано, а вот в трансмиссию придётся вмешаться.

© Mccallen Motorcars

© Mccallen Motorcars

С завода восьмицилиндровый Raptor R оснащается 710-сильным (868 Нм) компрессорным V8 объёмом 5,2 литра, а разгон с места до 60 миль в час (96 км/ч) занимает 3,6 секунды. Будет ли короткобазный вариант быстрее — открытый вопрос, всё зависит от калибровок перенастроенной коробки передач и доводки системы полного привода. В теории облегчённый вариант должен быть и динамичнее, и проходимее.

Двухдверные американские пикапы с мощными V8 становятся целым направлением тюнинга. Ранее в ателье Pax Power сделали аналог «Раптора» из короткобазного F-150 с 5,0-литровым двигателем, а по соседству в Техасе разработали заднеприводный RAM TRX с двухместной кабиной.