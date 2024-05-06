Changan и Huawei показали будущего конкурента Tesla Model Y

Марка Avatr, знакомая россиянам, готовит конкурента Tesla Model Y. Avatr создали Changan, Huawei и производитель батарей CATL — электромобили и гибриды этого бренда можно встретить и на российским рынке, пока их поставляют к нам полуофициально. В Китае же Avatr активно развивается и в настоящее время готовится представить новую модель с индексом 15, которая сможет бросить вызов Tesla Model Y. Пока показали лишь несколько тизерных фотографий, на которых электрический кроссовер запечатлен в камуфляжной пленке.

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Некоторые выводы уже можно сделать: у «пятнадцатого» крупные 22-дюймовые колесные диски, фирменные С-образные светодиодные линии, обрамляющие бампер в обеих сторон, и активный воздухозаборник спереди. Также можно заметить, что у кроссовера вместо традиционных наружных зеркал установлены камеры, а дверные ручки выдвижные. На одном из снимков на крыше электромобиля установлен экспедиционный багажник с оборудованием для кемпинга — вероятно, его предложат для модели опционально. Есть у Avatr 15 и фаркоп.

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По неофициальным данным, помимо полностью электрической версии у Avatr 15 будет и гибридная силовая установка, в которой ДВС напрямую не связан с колесами. В настоящее время прототип модели проходит испытания в самой холодной части Внутренней Монголии.

У Avatr большие планы на зарубежные рынки. Марка будет запущена в Таиланде, Центральной Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Следом территория продаж расширится на Европу и США.

Что же касается России, то пока автомобили Avatr попадают в нашу страну полуофициально. Однако ранее стало известно, что в течение 2024 года официальные поставки машин может организовать Сhangan. Модельная линейка будет состоять из электрического кроссовера с индексом 11 и седана 12, а в будущем, вполне вероятно, к ним присоединится и 15.