23-летний BMW смогли продать за 9 млн рублей

Все поколения M5 являются знаковыми, но лишь немногие вызывают у энтузиастов биение сердца так, как E39. Он был представлен в 1998 году, и, несмотря на то, что ему уже почти 25 лет, он по-прежнему выглядит свежо и современно. Вряд ли нынешний M5 будет столь же культовым через два десятилетия.

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Недавно в Филадельфии на продажу выставляли очень неплохой экземпляр 2001 года. Хотя цена может отпугнуть некоторых покупать.

E39 стал первым M5, получившим V8. Это атмосферный силовой агрегат объемом 4,9 литра, развивающий мощность 394 л.с. при 6000 об/мин и 500 Нм крутящего момента при 3800 об/мин. В сочетании со стандартной 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач M5 разгонялся до 100 км/ч примерно за 5 секунд, а максимальная скорость достигала 250 км/ч.

Этот конкретный экземпляр немецкого спортивного седана окрашена в очень британский цвет Oxford Green и был импортирован новым в Калифорнию в июне 2001 года. Салон отделан карамельной кожей, что делает этот автомобиль одним из 71 экземпляра, в котором используется такое сочетание зеленого и коричневого цветов. На протяжении многих лет его поддерживали в хорошем состоянии.

Первый владелец использовал автомобиль на протяжении 22 лет и за это время проехал на нем всего 40 027 км. M5 практически полностью в стоке, за исключением радар-детектора, новых ковриков и подстаканника.

В июле прошлого года автомобиль был продан через дилерский центр в Эри, штат Колорадо. Второй владелец проехал на нем всего около 1300 км, прежде чем продать его компании LBI Limited, которая занималась продажей в этот раз. Его купили за 98,000 долларов или около 9 млн рублей.