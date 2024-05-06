Стало известно, какие авто пользуются наибольшим спросом в РФ

Lada Granta и Vesta, а также Haval Jolion оказались лидерами рейтинга самых популярных легковых машин на российском рынке по итогам минувшего месяца. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечается, продажи Lada Granta на 5,9% превысили значение аналогичного периода 2023 года (всего реализовано 19,4 тыс. единиц). Объем продаж Lada Vesta — 13,3 тыс. единиц, Haval Jolion — 6,1 тыс. единиц.

Также в рейтинг вошли внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авто.ру Оценка», в России в апреле было зафиксировано снижение средней стоимости машин с пробегом третий месяц подряд. При этом, как отмечалось, на новые автомобили цены вновь начали повышаться.

По итогам апреля 2024 года средняя стоимость нового автомобиля в России вернулась на уровень февраля. По сравнению с мартом этого года цена выросла на 2,5%, до 3,63 млн рублей.