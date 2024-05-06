АвтоВАЗ сообщил о рекордных месячных продажах

По итогам марта текущего года, АвтоВАЗ показал высокий уровень продаж транспортных средств, который был назван рекордным за 12-летнюю историю. Всего в марте было реализовано 45 551 автомобиль марки Lada.

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В апреле 2024 года также был зафиксирован высокий уровень продаж. В сравнение с показателями прошлого года, было реализовано на 64,8% больше транспортных средств. Но рекорды на этом не закончились. Всего с начала текущего года было реализовано 137 114 автомобилей Lada, прирост к показателю прошлого года составил 49,2%.

Самой продаваемой моделью на российском автомобильном рынке стала Lada Granta, в апреле текущего года она разошлась в количестве 21 429 автомобилей, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего за четыре месяца было продано 64 196 единиц Lada Granta, данный показатель остался на уровне прошлого года.

Lada Vesta занимает второе место в числе лидеров продаж с количеством 13 450 проданных автомобилей, по итогам четырех месяцев текущего года было реализовано 36 759 автомобилей.

Показатели продаж Lada Niva Legend, в сравнение в прошлым годом, увеличились на 42,1%, всего было реализовано 4 819 внедорожников. Niva Travel в апреле была продана в количестве 5 205 автомобилей, это больше на 33,8%.

Также положительную динамику показал и коммерческий сегмент, всего было реализовано 629 единиц техники, прирост составил 111,8%.

Напомним, что Lada Granta является самым дешевым транспортным средством на российском автомобильном рынке, его стоимость оценивается в 699 900 рублей. При этом АвтоВАЗ сообщил о том, что с началом первого летнего месяца стоимость всех автомобилей марки будет пересмотрена в сторону увеличения. В процентном выражении увеличение цены не должно превысить уровень инфляции в стране, об этом сообщили в компании АвтоВАЗ.