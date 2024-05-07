В России подорожали все автомобили УАЗ

В начале мая текущего года ряд производителей легковых автомобилей пересмотрел стоимость выпускаемых моделей, в их числе оказались и транспортные средства марки УАЗ. В среднем удорожание составило от 35 000 до 60 000 рублей или от 2 до 3,6%.

© Car.ru

Прибавку в 35 000 рублей получили УАЗ «Хантер» и автомобили семейства СГР, больше известные как «Буханка». Оба представителя УАЗ комплектуются, как и ранее, силовым агрегатом класса «Евро-2».

Также прибавку в стоимости в размере 50 000 рублей получили такие модели как «Пикап» и «Патриот». Данные модели комплектуются двумя типами силовых агрегатом класса «Евро-2» и «Евро-5».

Максимальную прибавку в стоимости в 60 000 рублей получила модель УАЗ «Профи» и все ее модификации. Подорожание затронуло все модели коммерческого сегмента.

Кроме пересмотра прайс-листов, УАЗ также стал брать плату за доставку автомобилей до дилерских автосалонов в размере 50 000 рублей вне зависимости от модели транспортного средства.

Так, после повышения стоимости, автомобили УАЗ реализуются по следующим ценам: «Патриот» с двигателем класса «Евро-2» доступен от 1 680 000 рублей, аналогичная модель с силовым агрегатом класса «Евро-2» стоит дороже и доступна по цене от 1 700 000 рублей; УАЗ «Пикап» Евро-2 доступен от 1 705 000 рублей; УАЗ «Хантер» от 1 510 000 рублей; УАЗ «Буханка» от 1 430 000 рублей; УАЗ «Профи» от 1 745 000 рублей.

Напомним, что автомобили УАЗ пользуются высоким спросом из-за высокой выносливости и повышенной проходимости. В основном автомобили марки приобретаются для эксплуатации в сельской местности и труднопроходимых местах. При этом оснащение автомобилей практически не меняется на протяжении нескольких лет, так как производитель делает ставку не на высокое оснащение, а на выносливость.