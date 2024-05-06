Great Wall подтвердил выход двух новых моделей Wey на рынок России

В России будут продаваться гибридные модели Haval, а сама марка обретет два ярко выраженных направления: продажа моделей массового сегмента для города и более брутальных кроссоверов и рамных внедорожников серии Haval Pro. Как изменятся бренды Tank, Ora, Haval и Wey — в интервью «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

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— Сейчас активно обсуждается, в том числе в Минпромторге, очередное повышение утилизационного сбора. Как на этом фоне может измениться ценообразование автомобилей Haval? Как это скажется на низкомаржинальных массовых автомобилях, таких как Haval Jolion?

— Наверное, для нашей компании ситуация может оказаться, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, чуть проще. У нас все-таки есть локальное производство, и в этой ситуации повышение утилизационного сбора не должно сказаться на рыночной цене.

Часть машин мы импортируем, поскольку не можем произвести весь модельный ряд здесь. Безусловно, мы не сможем не компенсировать этот сбор через повышение розничной цены.

Поэтому формально мы будем вынуждены транслировать его через рыночную цену.

С другой стороны, наверное, немаловажным фактором является принцип ценового позиционирования.

Мы стараемся выравнивать цены под рынок. И если мы увидим, что машина выбивается из того ценового сегмента, который нам нужен, допустим, конкуренты ведут другую политику, то мы будем вынуждены не регулировать цену, но позиционировать модели так, чтобы они продавались в соответствии с тем планом, который мы изначально ставили.

— Есть ли какая-то возможность снизить цены на автомобили внутри страны за счет перехода на местные автокомпоненты? Вы недавно запустили моторное производство, может, есть идея производства или закупки локальных генераторов, радиаторов, коробок передач, чего-то такого?

— Это вопрос достаточно сложный, потому что у нас есть обязательства в рамках СПИК, который был заключен некоторое время назад. Сейчас ситуация меняется, к сожалению, не все зависит от нас — очень много упирается в наличие той материальной базы поставщиков, которые присутствуют в стране на сегодняшний момент.

То, что мы смогли сделать, — это завод двигателей, который обещали. По остальным направлениям мы продолжаем работать. Настрой компании — выполнить те обязательства, которые давали. Единственный вопрос — когда сможем это сделать.

— Сейчас не возникает сложности по тому, чтобы идти по пунктам СПИКа (разумеется, они у всех конфиденциальные и разные), по тем обязательствам, которые вы давали?

— Сейчас мы обсуждаем с правительством СПИК, потому что по разным причинам некоторые действия нельзя реализовать так, как они планировались. Тем не менее мы пытаемся выполнить обязательства, может, распределенные по времени, но решить те задачи, которые мы обещали.

— То есть я правильно понимаю, что не получается вписаться в ту балльную систему, которую предлагает сейчас Минпромторг?

— Балльная система зависит от уровня локализации, а это необходимость оснащения автомобилей определенными узлами и агрегатами, произведенными локально. Для того, чтобы это сделать, нужна та среда, которая была раньше, по тем срокам, которые мы брали на себя. Сейчас, к сожалению, это стало чуть сложнее.

Многие поставщики ушли или изменили свою политику,

поэтому требуется чуть больше времени, чтобы реализовать планы.

Если, например, возьмем завод двигателей, который мы обещали запустить, — мы запустили, позже, но все равно это сделали. Поэтому будем выполнять свои обязательства, просто они будут несколько распределены по времени — не в том графике, который мы ставили изначально. Эти вопросы сейчас обсуждаются с правительством.

— Как пошла марка Ora на российском рынке? Как вы оцениваете темпы продвижения электрических автомобилей в России?

— Если посмотреть открытую статистику по 2023 году, мы видим, что спрос был достаточно высокий. Электрических машин, по-моему, было продано порядка 13,5 тыс., гибридов — около 10 тыс. Это достаточно серьезное увеличение, более чем в восемь раз в сравнении с предыдущим годом.

Это позволило понять интерес публики. Мы видим, что он есть.

Рынок электрических машин и гибридов будет развиваться. Может быть, чуть модифицируется, но, думаю, он будет развиваться и дальше.

Марка Ora была запущена в конце прошлого года. Сейчас, ближе к летнему сезону, спрос увеличивается, мы больше инвестируем в продвижение электрических машин, видим ответную реакцию как со стороны дилеров, так и со стороны покупателей. О каких-то высоких цифрах не говорим, потому что изначально ставили достаточно консервативные планы, чтобы понять, вообще будет спрос или нет.

Если говорить про марку Wey — продажу гибридных автомобилей мы запустили в конце февраля. И сейчас видим, что спрос нарастает достаточно активно, поэтому в них уверены. Этот гибрид отличается от того, что сейчас есть в большей степени на российском рынке — у нас параллельный гибрид, поэтому потребуется время, чтобы потребители привыкли к этому типу автомобилей. Тем не менее мы и дилеры работаем над тем, чтобы машина вызывала интерес у покупателей. Мы настроены достаточно оптимистично.

— На полигоне Great Wall во время международного тест-драйва для прессы концерн продемонстрировал лифтбэк ORA 07, его планируется привезти в Россию?

— Мы решили посмотреть, как будут идти в продаже хетчбэк Оra 03. Запускать две электрические модели, когда еще не очень хорошо знаем рынок, было бы, конечно, несколько рискованно.

— А вот по бренду Wey в Китае еще был показан такой гибридный кроссовер 07, он очень похож на Lixang L9, который очень хорошо продается в России серыми дилерами. Вроде бы как, логика подсказывает, что конкурент нужен в этом сегменте, причем с сервисом и гарантией?

— Да, конкурент будет. Мы до конца года запустим еще две модели в рамках модельной линейки Wey.

Тем самым мы ожидаем, что интерес к этой марке путем добавления моделей тоже будет расти. Модельная линейка Wey в России будет состоять из трех моделей до конца года.

— Понимая, что будет официальный сервис и, соответственно, гарантийное обслуживание, что накладывает определенные обязательства и расходы, можно ли ожидать, что ваш кроссовер будет дороже в своем сегменте, чем тот же Lixang L9, который продается за плюс-минус 7-8 млн рублей?

— Если посмотрим на Lixang, то, скорее всего, стоимость в 7-8 млн рублей возможна благодаря неофициальному импорту. Все-таки, если импортировать машину официальным путем, то ее цена должна быть выше. Гибриды — это новая технология для нашего рынка, к ней необходимо привыкнуть.

Мы идем поступательно с точки зрения формирования цены.

Преимущества бренда Wey: первое — наши гибриды являются современными, которые предоставляют широкие преимущества с точки зрения владения автомобилем, и второе — мы полностью обеспечиваем как гарантийное, так и в последствии постгарантийное обслуживание.

У нас большой склад запчастей, он уже сформирован, дилеры обучены, и их подготовка будет продолжаться, мы полностью обеспечиваем послепродажное обслуживание этих сложных автомобилей. Это, на мой взгляд, является немаловажным преимуществом, поскольку гибридные технологии отличаются от того, к чему мы привыкли.

— Что касается двух главных ваших брендов — Haval и Tank — как они будут развиваться на российском рынке? Много новинок мы видели на Пекинском автосалоне. Что уже точно будет продаваться в России в этом году или в 2025?

— То, что можно было увидеть на стенде Haval в Пекине, — это внедорожник H9. Эта машина будет в России буквально через некоторое время. Мы ожидаем от нее хороших результатов, потому что модель Н9 в России известна и востребована.

Новая модель сохранит все преимущества рамного внедорожника. С другой стороны, она эволюционировала, поэтому привлечет внимание со стороны покупателей.

Мы также объявили российские цены на новую модель H3, она уже поступила в продажу. И, наверное, важно отметить, что эта модель является первой в линейке, которая будет объединять в себе автомобили Haval, более приспособленные к бездорожью. Они сформируют новую модельную линейку, которая будет существовать в новой дилерской сети.

Если говорить о новинках Tank для российского рынка, то это внедорожник Tank 700 Hi4T. В самое ближайшее время он будет выведен на российский рынок в двух вариантах — бензиновый трехлитровый двигатель и гибрид. Модельный ряд Tank будет развиваться и дальше.

— У Haval в Китае очень много гибридных версий машин, почти у всех моделей они есть. Будут ли гибридные версии в России, может быть, для каких-то бюджетных вариантов, к примеру, Haval Jolion? Или в этом нет смысла для российского рынка?

Вы, безусловно, правы — эти технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, они будут представлены и в моделях Haval. Просто это случится чуть позднее.

Мы готовим дилерскую сеть к тому, что гибриды будут продаваться и под маркой Haval.

— Вы уже упомянули новую линейку, и возникает ощущение, что происходит трансформация самой компании.

Если посмотреть в целом — у нас пять брендов и они достаточно гармонично сочетаются. У нас есть линейка Haval. Модели, которые насыщают эту линейку, останутся как есть. Они не претерпят каких-либо принципиальных изменений. Как я уже говорил, мы добавляем новые модели, они будут отличаться от тех городских кроссоверов, которые формируют существующую модельную линейку.

Было принято решение их выделить в отдельный модельный ряд и сформировать новую дилерскую сеть с тем, чтобы дилеры смогли на них сфокусироваться. Таким образом, в существующей модельной линейке останутся городские кроссоверы, а новая линейка — это машины, которые имеют более утилитарные характеристики, повышенные внедорожные характеристики, часть из них с рамной конструкцией, как, например, H9. Таким образом, появится дилерская сеть Haval Pro, а текущая дилерская сеть будет называться Haval City.