У дилеров Haval появился новый эффектный внедорожник

Это первая модель марки, которая будет представлена в отдельной дилерской сети Haval Pro, ее официальный запуск состоится 15 мая. Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на клуб владельцев Haval, первые внедорожники уже поступили в салоны. Цены объявили еще в конце апреля: они варьируются от 2 599 000 до 3 099 000 рублей. Конкурировать новинке предстоит с Сhery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro.

© Motor.ru

Haval H3 предложат в России с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором, но в двух вариантах мощности — 143 и 177 лошадиных сил. В первом случае привод у кроссовера передний, а во втором — полный. А вот коробка передач одна — семиступенчатый «робот». В Haval отмечают, что дорожный просвет у H3 составляет 196 миллиметров (для сравнения — у Dargo он равен 200 миллиметрам), а углы въезда и съезда равны 24 и 26 градусам соответственно.

© Haval

© Haval

© Haval

Для нового кроссовера заявлены электрорегулировки сидений, функция памяти, панорамная крыша, цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, аудиосистема с 16 динамиками и атмосферная подсветка салона с 64 цветами. Будет у H3 и круиз-контроль, четыре камеры системы кругового обзора, функция «прозрачный капот», ассистент движения в пробках, мониторинг слепых зон и система помощи при экстренном торможении. За безопасность отвечают шесть подушек безопасности.

Новая дилерская сеть Haval Pro, в которой представлена модель H3, до конца года будет насчитывать 25 салонов. Помимо этого кроссовера, у дилеров будут представлены и другие — H5, H7 и H9 второго поколения. А вот Jolion, M6, F7 и F7x, а также Dargo останутся у прежних продавцов (их в настоящий момент 146), но сеть переименуют в Haval City.

Ранее в Haval заявили, что открытие новой сети — логичный шаг, так как модельный ряд растет. Покупатели смогут выбирать точку продаж в зависимости от потребностей и находить там подходящий автомобиль.