Hyundai откладывает запуск обновленной трехрядной Creta

Hyundai отложила премьеру обновленной Сreta с тремя рядами. Недавно на индийский рынок вышла рестайлинговая Hyundai Creta, которая вызвала ажиотаж, однако обновлять ее семиместную версию под названием Alcazar автопроизводитель не спешит. Как сообщает Autocar India, ее дебют ждали в середине 2024 года, но он был сдвинут на несколько месяцев — на сентябрь-октябрь. Поводом для этого якобы стал невысокий спрос на трехрядное исполнение модели.

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Индийские журналисты приводят следующую статистику: в среднем обычная Сreta на пять мест расходится в количестве 10 тысяч экземпляров в месяц, а вот трехрядный Alcazar покупают в семь раз хуже — не более полутора тысяч штук. Из-за этого на складах дилеров скопилось большое количество нераспроданных Alcazar, так что выпускать обновленный вариант пока нецелесообразно.

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Отличия Сreta от Alcazar сводятся к длине колесной базы и количеству мест в салоне, в остальном же кроссоверы идентичны. Так что логично предположить, что обновление Alcazar пройдет по тому же сценарию, что и Сreta. Внешне новинка будет походить на «старший» Palisade, интерьер осовременят, а в гамму двигателей добавят турбомотор.

В салоне у обновленной Сreta — полностью переработанная передняя панель с кластером, объединяющим 10,25-дюймовую цифровую панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера с тремя вариантами оформления. В прошлом оказался и массивный козырек «приборки».

Упомянутый новый турбомотор — это 1,5-литровый агрегат на 160 лошадиных сил, который пришел на смену 140-сильному. Пару ему составляет семидиапазонный преселективный «робот». Другие два мотора — бензиновый «атмосферник» и турбодизель 1.5 — остались в строю. Первый развивает 115 сил и работает в паре с механической коробкой либо вариатором, второму, помимо «механики», доступен шестиступенчатый автомат. Привод, как и раньше, только передний.

Цены на обновленную Creta в Индии начинаются от 1,1 миллиона рупий (1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу) и достигает двух миллионов (2,1 миллиона рублей). Семиместный Alcazar будет стоить дороже.