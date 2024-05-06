Перечислены авто, цены на которые упали больше всего в России

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России продемонстрировала снижение третий месяц подряд. При этом цена на новый автомобиль, наоборот, увеличилась, сообщает Autonews со ссылкой на сервис «Авто.ру Оценка».

Мониторинг показал, что по итогам минувшего месяца средняя стоимость нового автомобиля повысилась на 2,5%, до более 3,6 миллиона рублей. Цены больше всего упали на Chery Arrizo 8 (снижение оценивается в 9,1%). Также в списке оказались Voyah Free (-8,5%), Hongqi HS5 (-7%) и Москвич 3 (-4,4%).

Аналитики обратили внимание на то, что средняя цена подержанных автомобилей также снизилась на 2%, до порядка 2,07 миллиона рублей.

Отмечается, что сильнее всего (4% и 3,5% соответственно) подешевели Range Rover Velar и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей). Снизились цены и на премиальный седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (- 3%).

В бюджетном сегменте цены снизились на Skoda Yeti первого поколения (до 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (до 1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (до 985 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что, по данным аналитического агентства «Автостат», Lada Granta и Vesta, а также Haval Jolion оказались лидерами рейтинга самых популярных легковых машин на российском рынке по итогам минувшего месяца.